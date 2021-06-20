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ربى عطية: صورت فيلم «بيت اتنين ثلاتة» في 4 سنوات

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ربى عطية: صورت فيلم «بيت اتنين ثلاتة» في 4 سنوات ربى عطية: صورت فيلم «بيت اتنين ثلاتة» في 4 سنوات

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أقيم ضمن فعاليات اليوم الرابع للدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة للمخرجة ربي عطية عقب عرض فيلمها المشارك بالمهرجان “بيت اتنين ثلاثة”وأدر الندوة الناقد محمد سيد عبدالرحيم.

قالت المخرجة اللبنانيه «ربي عطية» لقد قمت بتصوير الفيلم بعد إصابة ولدتي بالسرطان، بعد رجوعها من باريس،واستمر التصوير بالفيلم أربعة سنوات والفيلم هو محاولة لإستعادة طفولتي ومرحلة الاجتياح الأسرائيلي في الثمنينات، والعالم الاستهلاكي الذي سيطر على كل جيلي من حياة استهلكية بدون خسارة وبدون تهجير مثلما فعل اهالينا مع الاجتياح حاولت المخرجة ان تسلط الضوء على حياة ولدتها والصراع النفسي الداخلي الذي سببه التهجير والحرب والوحدة والغربة .

وأوضحت المخرجة اثناء الندوة أنها كانت حريصة أن تصور فيلم عن علاقتها بأمها وبين المعركة المستمرة في الاستسلام الداخلي للأم لعدم رجوعها والاستقرار في الأردن.

وعبّرت المخرجة عن افتقدها باحساس الجماعة والمكان حيث النشاة التي مازالت تتذكره رغم مرور السنين.

وأكدت المخرجة أنها كانت حريصة على الحالة الخاصة في الفيلم دون أي تجميل في المونتاج لذلك غيرت المونتير عدة مرات واستقرت. على المونتيرة ساندرا التي كانت متحمسة على ترك الفيلم بحالتة ،مؤكدة انها حريصة ان تظهر امها بطريقة تناسبها وليست فرجة.

وفي نهاية حديثها أوضحت أن الفيلم يسلط الضوء على الحالة الداخلية الخاصة بين الام وابنتها .

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست«محمد الباسوسي» وتقام دورته الـ 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى«عصام زكريا».

ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ومهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

المصرى اليوم

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