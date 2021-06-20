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واصل سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الأحد، 20 يونيو 2021، استقراره عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء السبت، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأسعار العالمية غدا الاثنين بعد عودة التداول بالبورصة بعد الإجازة الاسبوعية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الأحد، يبلغ 872 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، يبلغ 763 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، يبلغ 654 جنيها، والجنيه الذهب، بسعر 6105 جنيهات.

وشهد سعر الذهب عالميا ثباتا عند نفس الأسعار التي حققها مساء الجمعة، قبل إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية يومى السبت والأحد، ويترقب المتداولون بحذر شديد ما ستسفر عنه بداية التداولات، غدا الاثنين، بعد عودة العمل بالبورصات والأسواق العالمية.

ويرى الخبراء أن الذهب لم يعد الملاذ الآمن للاستثمار بعد الخسائر الكبيرة التي شهدها خلال الأسبوع الماضي والذى يعد أسوأ أسبوع له منذ مارس 2020، بعدما سجل خسائر بنحو 100 دولار للأوقية محققا تراجعا بقيمة 5.40% على أساس أسبوعى، اثر إعلان الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى توقعه رفع الفائدة مرتين عام 2023 قبل عام من توقعاته السابقة، ويردد البعض أنه سيتم رفعها في نهاية عام 2022 لمواجهة التضخم .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الأحد 20 يونيو، 776.61 جنيه، وهى نفس اسعار مساء الجمعة، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،764.31 $، وهى نفس سعرها مساء الجمعة .

«المصري اليوم «تنشر سعر الذهب مساء اليوم الأحد، 20 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 870 إلى 874 عيار 22 797 إلى 801 عيار 21 761 إلى 765 عيار 18 652 إلى 655 عيار 14 507 إلى 510 عيار 12 435 إلى 438 الاونصة 27،048 إلى 27،150 الجنيه الذهب 6،088 إلى 6،104 الكيلو 869،714 إلى 873،571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الأحد 20 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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