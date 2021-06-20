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التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

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الداخلية تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين "لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود", وذلك...

c91caee288.jpg الرياض : الوطن
c9559431ce.jpg10 ذو القعدة 1442 هـ

الصحة تواصل التوسع في تفعيل خدمة العيادات عن بُعد

تواصل وزارة الصحة التوسع في تفعيل خدمة "العيادات عن بُعد" في مرافقها الصحية من خلال إتاحة خيار حضور الموعد الطبي "عن بُعد"...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

منع الجهات الحكومية من تأسيس منصات رقمية إلا بموافقة مسبقة

أصدرت هيئة الرقمية تعميما إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض : العثور على جثة بوادي الحاير

أكدت مصادر لـ"الوطن" عثور فرق الدفاع المدني على جثة ربما تعود لطفل سقط في وادي الحاير خلال خروجه مع أسرته للتنزه الأسبوع...

icon-byline.pngالرياض: معيض الرفدي
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هرّبا الأموال للخارج

أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

57 شخصية إسلامية إندونيسية تثني على إجراءات حج 1442

عدت "57" شخصية إسلامية من جمهورية إندونيسيا، قرار المملكة العربية الذي اتخذته بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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