التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

الصحة تواصل التوسع في تفعيل خدمة العيادات عن بُعد

تواصل وزارة الصحة التوسع في تفعيل خدمة "العيادات عن بُعد" في مرافقها الصحية من خلال إتاحة خيار حضور الموعد الطبي "عن بُعد"...