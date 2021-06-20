التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط
دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين "لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود", وذلك...
تواصل وزارة الصحة التوسع في تفعيل خدمة "العيادات عن بُعد" في مرافقها الصحية من خلال إتاحة خيار حضور الموعد الطبي "عن بُعد"...
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تعميما إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة...
أكدت مصادر لـ"الوطن" عثور فرق الدفاع المدني على جثة ربما تعود لطفل سقط في وادي الحاير خلال خروجه مع أسرته للتنزه الأسبوع...
أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر...
عدت "57" شخصية إسلامية من جمهورية إندونيسيا، قرار المملكة العربية السعودية الذي اتخذته بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ،...