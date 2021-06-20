بعد ضبطها في أحضان ابن الجيران بالمعصرة.. زوج يتنازل عن اتهام زوجته بممارسة الزنا

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قررت النيابة العامة، الأحد، إخلاء سبيل ربة منزل بمنطقة المعصرة ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ابن الجيران والذي قفز من الدور الرابع خوفا منه وسقط جثة هامدة، وذلك بعد أن تنازل الزوج أمام نيابة حلون عن حقه في تحريك دعوى جنائية ضد زوجته بممارسة الزنا.

كان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغا بمصرع شاب 32 سنة سقط من الطابق الرابع «شبه عاري» في منطقة المعصرة، وانتقل ضباط القسم إلى مكان الحادث، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، وتفريغ الكاميرات الموجود أعلى واجهة المحلات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى كان في أحضان عشيقته في غرفة نومها في غياب زوجها، ثم فوجئ بعودة الزوج من العمل مبكرا، فحاول الهروب من شرفة الغرفة فقفز من الطابق الرابع ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وبمواجهة الزوجة المتهمة بالتحريات وأقوال الشهود، اعترفت بممارسة الرذيلة مع ابن الجيران، وتم القبض عليها ووجه لها زوجها في البداية تهمة ممارسة الزنا، وبعدها تنازل عن المحضر فقررت النيابة إخلاء سبيل الزوجة وحفظ القضية، ونقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة زينهم وانتداب طبيب شرعي للتأكيد من سبب الوفاة.