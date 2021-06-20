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محافظو الوادي الجديد وكفر الشيخ والمنوفية يبحثون خطة مشروع الجذب السكاني

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عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، ولفيف من القيادات التنفيذية وأساتذة جامعتي كفر الشيخ والمنوفية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات الثلاث، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بشأن خطة الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة لتوطين عدد من الأسر من المحافظات.

وأكد محافظ الوادي الجديد تقديم كل التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة وفتح آفاق استثمارية جديدة بالمناطق غير المأهولة بالسكان، وحل مشكلة التكدس السكاني بمحافظات الدلتا، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إقامة مجتمع عمراني زراعي صناعي جديد بمنطقة أبوطرطور من خلال منح كل أسرة منزل وقطعة أرض زراعية على مساحة 5 أفدنة، مؤكداََ تخصيص نسبة 20% من الوحدات السكنية والامتيازات المخصصة للمشروع لصالح أبناء المحافظة.

المصرى اليوم

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