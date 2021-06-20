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"الداخلية" تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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"الداخلية" تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "الداخلية" تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أكدت أن الأنظمة تعاقب كلَّ مَن يسهِّل دخولهم أو نقلهم بعقوبات تصل للسجن 15 سنة وغرامة مليون ريال

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بالاتصال بالرقم (911) لمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم (999) لجميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة المرعية في المملكة تعاقب بعقوبات تصل إلى السجن مدة (15 سنة)، وبغرامة مالية تصل إلى (1,000,000) ريال، لكل مَن يسهّل دخول المتسللين إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى، أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال، كما تصادر وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك.

وتُعدُّ تلك الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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