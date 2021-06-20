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تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد لـ15 أغسطس

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تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد لـ15 أغسطس تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد لـ15 أغسطس

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أجلت المحكمة الاقتصادية، الأحد، نظر استئناف النيابة العامة على براءة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ«سما المصري»، في اتهامها بإرسال عبارات خادشة للحياء إلى الإعلامية ريهام سعيد، إلى 15 أغسطس.

كانت النيابة قد أحالت «المصري» إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لها تهم إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفت عن طريق الهاتف، «ريهام سعيد» وأوكلت لها أمورًا لو صحّت لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتس آب».

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل تحوي عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق واتس آب، كما استخدمت التطبيق الأخير على معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف، كما هو مبين من التحقيقات.

المصرى اليوم

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