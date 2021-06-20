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انتهاء تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بالأقصر.. وإعلان النتيجة خلال ساعات

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انتهاء تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بالأقصر.. وإعلان النتيجة خلال ساعات انتهاء تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بالأقصر.. وإعلان النتيجة خلال ساعات

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انتهى رجال مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، من أعمال التصحيح لأوراق الإجابة لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021، وجار مراجعة الدرجات والتقديرات للطلبة، تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر خلال الساعات المقبلة .

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة وأسماء الأوائل فور اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أنه تم إنهاء تصحيح الأوراق، وجار تجميع وتقدير درجات امتحانات الدور الأول لنهاية العام الجارى فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020/2021، ويتم العمل فى الكنترول بالمديرية وفقاً للتعليمات والضوابط التى تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب ومراعاة للظروف التى طرأت على العام الدراسى من جراء تداعيات المستجد .

واضاف السيد أن نتيجة الشهادة الإعدادية العامة سيتم إعلانها بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من تجهيزها واعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أنه من المقرر أن يتم إتاحة رابط الكترونى للاستعلام عن النتيجة بعد الاعتماد، مناشداً أولياء الأمور عدم استعجال الإعلان عن النتيجة لإتاحة الفرصة كاملة أمام لجنة النظام والمراقبة لإنهاء أعمالها بمنتهى الدقة لصالح أبنائنا الطلاب.

المصرى اليوم

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