تعرف على مواصفات تصدير الفول السوداني لدول العالم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن المواصفات التصديرية للفول السوداني تتعد باختلاف الدولة المستوردة والقواعد التي تقرها هذه الدول لاستيراد الفول السوداني من الخارج، موضحا أن المساحة المنزرعة بالفول السوداني تبلغ 156 ألف فدان بمتوسط 1،350 طن للفدان بإجمالي 210 ألفا و600 طن.

وأضاف «خليل»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أنه يتم تصدير من 30-35% من الكمية المنتجة حوالي 63 ألف طن وأن أهم الدول المستوردة الاتحاد الاوربي تشمل أيطاليا –ألمانيا- اليونان- هولندا بينما تضم قائمة الدول العربية المستوردة للفول السوداني من مصر هي الامارات والعراق والسعودية.

وأوضح ان المواصفات التصديرية للفول السوداني بالنسبة للإتحاد الأوربي وهب أن تكون عدد القرون في الـ 100 مجم من 50- 60 قرن وعدد البذور في الـ 100 مجم من 80 – 100 بذرة.

وشدد مدير معهد المحاصيل الحقلية انه يجب خلو البذور من المواد التي يفرزها الفطر المسبب للأفلاتوكسين وهما الفطريات أسبرجلس فلافس واسبرجلس برازتكس بحيث لا تتعدى النسبة 2 جزء في البليون من الـ B­1 و4 جزء في البليون من مجموع B1،B2,G1,G2 , وهذه المواد السامة هي التي يفرزها الفطر وأشدهم ضرراً هي الـ B1 .

ولفت «خليل»، إلى أنه وفقا للمواصفات التصديرية للفول السوداني فتشمل أيضا ان لا تقل نسبه التصافي عن 60 % ولا تزيد نسبه الرطوبة عن 10 %، مشددا على إنه يجب خلو القرون من الأصابات المرضية والقرون البليه وأن تكون القرون ذات لون طبيعي وبالنسبه للبذور يجب أن تكون ذات حجم متجانس والا تكون البذور مكسورة ألا تكون البذور مقشورة.

وأوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية إنه بالنسبة لهيئة دستور الأغذية فإن قواعد تصدير الفول السوادني وفقا لدستور الأغذية، تشمل خلو البذور من الافلاتوكسين بحيث لاتتعدى 5 جزء في البليون من الـ B1، 10 جزء في البليون من مجموع B1,B2,G1,G2 .

وشدد «خليل»، على إنه لابد أن تبقى الرساله في الحجر الزراعي لحين ورود تقرير المعمل المركزي لتقدر متبقيات المبيدات في الأغذية، ويتم الشحن في حاويات جيدة التهوية ويفضل برادات تم معاينتها قبل الشحن موضحا إنه بالنسبة للرسائل الكبيرة والمسافات الطويلة يتم الشحن في عنابر البواخر ويتحقق بها نظام تهوية جيد.

ولفت مدير معهد المحاصيل الحقلية إلى إنه عند الشحن في حاويات مغلقة يتم عزل جدار الحاوية من الداخل بمادة عازله للحرارة ووضع كمية مناسبة من المواد الماصة للرطوبة وعدم تجاوز الرطوبة للنسب المقررة .