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الاتحاد السكندري يهزم في أولى مباريات نهائي كأس السوبر للسلة

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الاتحاد السكندري يهزم الزمالك في أولى مباريات نهائي كأس السوبر للسلة الاتحاد السكندري يهزم في أولى مباريات نهائي كأس السوبر للسلة

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تمكن فريق الاتحاد السكندري من هزيمة منافسه في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر للكرة السلة المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتفوق زعيم الثغر في معظم أوقات المباراة ونجح في إنهاء اللقاء لصالحة بنتيجة 83 -56.

ويقام الدور النهائي بنظام «Best of 5» حيث يتم لعب 5 مباريات ويتوج باللقب الأكثر تحقيقاً للفوز.

ويعد الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة الشهيرة بالإضافة إلى كونه البطل التاريخي، فيما يحاول الفارس الأبيض تكرار انجاز الأخير في 2019.

المصرى اليوم

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