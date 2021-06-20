«صحة كفرالشيخ»: فحص 790 ألف سيدة للتأكد من خلوهن من سرطان الثدي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن فرق مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدى، قامت بتقديم الخدمة وفحص 790789 سيدة حتي الآن.

وأضافت «سلام» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص 7522 سيدة وتم تحويل 53 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام، مشيرة إلى أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر منقسمين لثلاث فئات من عمر 18: 25 عام، من عمر 25: 35 عام، من عمر 35 عام فأكثر، وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة، وأنه تم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوي وإرتداء الواقيات الشخصية.

وأشارت إلى أن إدارة دسوق الصحية تصدرت الإدارات الصحية بالمحافظة في عدد المترددات، يليها إدارة سيدي سالم الصحية ثم إدارة فوه الصحية .