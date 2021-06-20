الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر على «المصري اليوم» (اعرف نتيجتك)

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اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2020-2021، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر 79.3%.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح ٨٥ %. وأكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم أنّ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية ٣٤ طالبا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية.

وتنشر «المصري اليوم» النتيجة كاملة.