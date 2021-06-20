أخبار عاجلة

بلا جراحة.. استخراج جسم معدني غريب من معدة طفلة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة -
طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار جداً نهاراً ومعتدل فجراً -
رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار -
الزمعي لـ"سبق": هذه أسباب ارتفاع أسعار السمك بينبع والأنواع الأكثر طلباً -
تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
تطهير وتعقيم اللجان امتحانات الدبلومات الثانوية العامة والأزهرية -
«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة -
طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار جداً نهاراً ومعتدل فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر على «المصري اليوم» (اعرف نتيجتك)

Print
الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر على «المصري اليوم» (اعرف نتيجتك) الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر على «المصري اليوم» (اعرف نتيجتك)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2020-2021، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر 79.3%.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح ٨٥ %. وأكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم أنّ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية ٣٤ طالبا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية.

وتنشر «المصري اليوم» النتيجة كاملة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء

محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء

طقس الأحد في شمال سيناء : شديد الحرارة

طقس الأحد في شمال سيناء : شديد الحرارة

الحظ السيء.. وفاة مسنة أصيبت بسلالتين من كورونا في آن واحد

الحظ السيء.. وفاة مسنة أصيبت بسلالتين من كورونا في آن واحد

ميدالية افتتاح جامعة الإسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء «المتحف القومي» (صور)

ميدالية افتتاح جامعة الإسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء «المتحف القومي» (صور)