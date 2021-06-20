الصحة: «كورونا هتفضل معانا زي الأنفلونزا.. وفكرة الوصول إلى صفر إصابة أمر غير وارد»

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الموجة الثالثة بدأت تنخفض خلال الفترة الحالية، مضيفة: «نأمل في زيادة هذا الانخفاض، ومصر عدت ذروة الموجة الثالثة، ونأمل في انخفاض نسبة الوفيات».

وأوضحت عاصم، خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الاحد، أن فيروس كورونا يشهد الكثير من التحورات حول العالم، والتحورات التي رصدت في مصر لم تؤثر على فاعلية اللقاح، خاصة أنها غير شرسة.

ولفتت إلى أن معدل انخفاض الإصابات «معقول» على حد تعبيرها، معقبة: «فكرة الوصول إلى صفر إصابة أمر غير وارد، سواء في مصر أو العالم.. كورونا هتفضل معانا زي الأنفلونزا».