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وكيل صحة السويس يتفقد أقسام العزل بالمستشفى العام

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وكيل صحة السويس يتفقد أقسام العزل بالمستشفى العام وكيل صحة السويس يتفقد أقسام العزل بالمستشفى العام

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تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي ، وكيل وزارة الصحة بالسويس صباح اليوم ، اقسام العزل بمستشفى السويس العام للإطمئنان سير العمل و توافر الأدوية وإلتزام الطاقم الطبي بتنفيذ البرتوكول الخاص بوزارة الصحة للتعامل مع مصابي كوفيد 19 وفقًا لحالة كل مريض ، اضافة الي متابعة توفير المخزون الكافي من الاوكسجين والإشراف علي الوجبات المقدمه للمرضي.

كما تأكد وكيل وزارة الصحة من وجود الفريق الطبي والالتزام بالنوبتجيات والتأكد من تحسين الخدمات المقدمة للمرضي ، مشددًا على إتباع السياسات التمريضية وتطبيق معابير الجودة، ومكافحة العدوي وتطبيق المستشفى الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي سياق متصل، تفقد الحفناوي مبادرة حقك تنظمي والتي تنطلق هذا الاسبوع في إداراتي فيصل والجناين بالسيارات المتنقلة لإدارة تنظيم الاسرة لمتابعة توعية السيدات باهمية الحصول علي الوسائل الامنه لتنظيم الاسرة.

المصرى اليوم

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