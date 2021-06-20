إخصائية علاقات أسرية تقدم نصائح للفتاة قبل الزواج

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قالت الدكتورة بسمة سليم، إخصائية العلاقات الأسرية، إنها تنصح الفتاة أن تفكر في الارتباط والزواج في سن الثلاثين؛ حيث النضح الكامل للفتاة والتفكير بشكل عقلاني وليس التسرع في اتخاذ قرار الزواج والاختيار السليم للزوج ومن ثم الحياة السعيدة الهادئة بين الطرفين وليس مشاكل وطلاق وخلافه من المشاكل الزوجية.

وأضافت «سليم»، خلال لقائها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «دريم»، أن الزواج في سن مبكرة من الأخطاء الكبيرة والتي تتسبب في مشاكل زوجية كبيرة لا حصر لها بين الطرفين، خاصة أن الفتاة تكون في سن مبكرة ولا تستطيع تحمل أعباء الزواج والأعمال المنزلية الكثيرة؛ إلى جانب متطلبات الزوج الخاصة وأعمال المطبخ؛ بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي عادة ما تنتج من الأهالي وتدخلهم في حياة الزوجين.

وتابعت: «عادة الأمهات لا تعمل على تحمل أبنائها المسؤولية وشرحها لابنتها وكيفية تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والزوج؛ إلى جانب لو هناك أبناء أو أطفال ومسؤوليتهم الكثيرة».