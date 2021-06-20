شبيبة القبائل يقترب من نهائي الكونفيدرالية بهدفين في مرمى القطن

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تمكن فريق شبيبة القبائل الجزائري من الفوز على مضيفه القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف، في إطار مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ظهر الفريق الكاميروني بمستوى جيد خلال الدقائق الأولى مستغلاً عامل الأرض وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب لامبيرت أريانا، فيما جاء هدف التعادل للفريق الجزائري بأقدام اللاعب أحمد كروم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وسجل مدافع القطن هدف شبيبة القبائل الثاني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة يقترب شبيبة القبائل الجزائري من بلوغ المباراة النهائية حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بهدف دون رد خلال لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مصري مكون من أمين عمر حكماً للساحة، أحمد حسام حكم مساعد، ويوسف البساطي حكم مساعد ثان، بينما يتولى محمد عادل مهمه الحكم الرابع، اما تقنية الفيديو فستكون من نصيب محمود عاشور، ويعاونه كل من طارق مجدي، ومحمود أبوالرجال.