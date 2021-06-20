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"الصحة" تواصل التوسُّع في تفعيل خدمة "العيادات عن بُعد" في مرافقها الصحية

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"الصحة" تواصل التوسُّع في تفعيل خدمة "العيادات عن بُعد" في مرافقها الصحية "الصحة" تواصل التوسُّع في تفعيل خدمة "العيادات عن بُعد" في مرافقها الصحية

تواصل وزارة الصحة التوسع في تفعيل خدمة "العيادات عن بعد" في مرافقها الصحية من خلال إتاحة خيار حضور الموعد الطبي (عن بُعد) للمستفيدين عبر تطبيق صحتي.

وتعمل الخدمة التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا عبر تحديد موعد افتراضي (عن بُعد) بين المريض والطبيب عن طريق تطبيق صحتي؛ وذلك بهدف تسهيل وصول المريض لخدمات الرعاية الصحية، وتحقيق الاستفادة المثلى من التحول الرقمي في الوزارة لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بعد.

وتهدف الخدمة إلى تقليل معدل زيارات المرضى لمرافقها الصحية للحالات التي لا تستدعي الحضور للمنشأة، كما تساعد الخدمة على الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمَيْن للحصول على خدمة الرعاية الصحية.

وأوضحت الصحة أن الخدمة متاحة حاليًا في تطبيق صحتي، ويمكن للمرضى الاستفسار عن إمكانية تحويل مواعيدهم افتراضيًّا بعد تقييم طبيبهم حال حاجتهم للحضور لمقر المنشأة الصحية، وفي حال كانت حالة المريض لا تستدعي حضوره شخصيًّا سيُقدَّم له خيار إكمال مراجعة المواعيد القادمة (عن بُعد)، ومن ثم يتم جدولة مواعيد المتابعة للمريض من خلال تطبيق صحتي، وتصله رسالة بوقت الموعد وتاريخه، محتوية على رابط يوضح كيفية استخدام الخدمة مع رابط لتحميل تطبيق صحتي.

ولمعرفة المزيد عن الخدمة فضلاً زيارة الرابط الآتي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/Medical-clinics.aspx

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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