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السفير الصربي بالرياض يزور "الندوة العالمية" ويطلع على أنشطتها الشبابية

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ثمَّن جهودها في العمل الإنساني مؤكدًا حرصه على التعاون المشترك

السفير الصربي بالرياض يزور

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، د. صالح الوهيبي، محمد حمدي يوسف سباهيتش، سفير جمهورية صربيا، بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وتخلل الزيارة بحث أوجه التعاون المشترك. وأطلع الوهيبي ضيفه الكريم على جهود الندوة العالمية، ونشاطها التنموي، وإسهاماتها في خدمة المجتمعات الإنسانية، ورسالتها التي تعزز وتطور العمل الإنساني والتنموي، وتُعنى بالشباب، وتصقل مواهبهم، وتعزز قدراتهم، وتؤهلهم لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.

فيما أعرب السفير عن امتنانه وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الندوة العالمية في العمل الإنساني، مؤكدًا حرصه على إيجاد سبل تعاون وعمل مشترك بين الطرفين، يتواءم مع أهداف الندوة ورسالتها السامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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