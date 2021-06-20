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«التعليم» تعلن تفاصيل امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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«التعليم» تعلن تفاصيل امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية «التعليم» تعلن تفاصيل امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي ستكون بعد انتهاء مواعيد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وطبقًا للجدول الذي تعلنه كل مديرية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الدور الثاني ستعقد بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع بنفس مواصفات امتحان الدور الأول وتكون الأسئلة في المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني فقط.

وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر يقبله مدير المديرية، يحق لهم أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وبالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج، أوضحت الوزارة أنه سوف تعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول، على أن يؤدوا الامتحانات مع طلاب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وبالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج أو الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد لهم الامتحانات (منهج كامل) طبقًا لجدول كل مديرية بواقع (15 سؤال) نوعية الاختيار من متعدد وفي زمن قدره (60 دقيقة).

المصرى اليوم

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