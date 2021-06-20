مطار الغردقة يحقق أعلى معدل تشغيل في استقبال الرحلات السياحية منذ عدة أشهر

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حقق مطار الغردقة الدولي خلال الـ48 ساعة الماضية أعلى معدل تشغيل في استقبال الرحلات السياحية الدولية منذ عدة أشهر، حيث استقبل المطار نحو 108 رحلات جوية نقلت نحو 16 ألف راكب من مختلف الجنسيات وسط اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

وتصدر السائحون الأوكرانيون والتشيك والبولنديين قائمة الجنسيات بالاضافة إلى الي جنسيات من مختلف دول اوربا الشرقية.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار أن عدد الرحلات التي تم استقبالها أمس السبت وصل إلى 63 رحلة خارجية بالإضافة إلى نحو 10 رحلات خاصة وداخلية، بالإضافة إلى ٤٥ رحلة خارجية اليوم الأحد و٥ رحلات خاصة وداخلية.

فيما يشهد مطار مرسى علم جنوب البحر الأحمر ارتفاعا في معدل عدد الرحلات والسائحين وسط توقعات بزيادة أخرى بداية من الشهر المقبل مع بدء الموسم السياحي الصيفي.

وكشف جدول التشغيل للرحلات المقررة حتى نهاية الأسبوع الجاري وصول 50 رحلة طيران دولية سياحية قادمة من عدة دول مختلفة بينها 16 رحلة طيران من التشيك، و17 رحلة من بولندا، و8 رحلات من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا، وكذلك 8 رحلات من مصر للطيران «داخلية»، وأنه من المتوقع ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران من أوروبا لأكثر من 70 رحلة أسبوعية بداية من الشهر.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية ولن يسمح بدخول سائح إلا بعد تحليل الـ pcr سواء كان معه أو يتم إجراء له داخل المطار.