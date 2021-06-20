يورو 2020: إيطاليا بعلامة إستثنائية كاملة وويلز تعبر بالتخصص للدور التالي

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حقق المنتخب الإيطالي الفوز بنتيجة 1-0 على منتخب سويسرا في ختام مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأوروبية يورو «2020».

وحسم المنتخب الإيطالي قمة المجموعة من خلاله فوزه المستحق بالمباراة التي شهدت هدفًا وحيدًا جاء في النهاية الشوط الأول بواسطة لاعب الوسط المهاجم ماتيو بيسينا.

وأكمل المنتخب الويلزي أكثر من نصف ساعة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعب الوسط إيثان أمبادو بـ بالبطاقة الحمراء مباشرة.

نجم المباراة:

حصل الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا على جائزة نجم المباراة بعد اداء هجومي كبير من لاعب يوفنتوس.

كييزا صنع فرصتين للتهديف، راوغ بنجاح في ثلاث مناسبات (أكثر من أي لاعب أخر)، سدد 4 مرات (أكثر من أي لاعب أخر).

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

منتخب إيطاليا تأهل كأول مجموعته لدور ال16، وسينتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة (بين النمسا وأوكرانيا) على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

منتخب ويلز حل ثانيًا في مجموعته وسيواجه في دور ال16 صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية (حاليًا روسيا) على ملعب أمستردام في هولندا.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منتخب إيطاليا لم يخسر في أخر 30 مباراة (فاز 25 وتعادل 5)، بما في ذلك الفوز في أخر 11 مباراة بدون استقبال أي هدف. (1055 دقيقة متتالية بدون استقبال هدف).

- الأزوري عادلوا اليوم أطول سلسلة لهم بدون هزيمة في تاريخهم، والتي تحققت خلال الفترة بين 1935 و1939 (30).

- منتخب إيطاليا فاز بجميع مبارياته في مرحلة المجموعات في بطولة دولية كبرى (مونديال / يورو) للمرة الأولى منذ يورو 2000.

- الأزوري هو أول منتخب في تاريخ اليورو يفوز بجميع مبارياته في مرحلة المجموعات دون ان يستقبل هدفًا على الأقل.

- بعمر 20 عامًا و279، أصبح إيثان أمبادو أصغر لاعب في تاريخ كاس الأمم الأوروبية يتعرض لبطاقة حمراء مباشرة في مباراة بالبطولة.

- منتخب ويلز تأهل لأدوار خروج المغلوب في جميع البطولات الدولية الكبرى التي شارك فيها (مونديال 1958، يورو 2016 ويورو 2020).