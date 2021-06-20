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إقامة قداس أسبوعي باللغة الإنجليزية بأحد كنائس الغردقة

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إقامة قداس أسبوعي باللغة الإنجليزية بأحد كنائس الغردقة إقامة قداس أسبوعي باللغة الإنجليزية بأحد كنائس الغردقة

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بدأت الكنيسة القبطية الارثوذكية بالبحر الأحمر، تحت رعاية الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، في إقامة قداس أسبوعي باللغة الإنجليزية بأحد كنائس مدينة الغردقة، نظرًا لطبيعة محافظة البحر الأحمر كونها جاذبة للسياحة الأجنبية، وكفرصة للسائحين الوافدين إلى المدينة للمشاركة في صلوات القداس باللغة الإنجليزية، إلى جانب الأجانب المقيمين بالمدينة، وأيضًا لخدمة أبنائنا من الجالية المصرية المقيمة بالخارج، والتي تتواجد بمدينة الغردقة لقضاء إجازتهم السنوية.

وفي نفس السياق قامت الكنيسة بإعداد «خولاجي» باللغة الإنجليزية واللغة الروسية.

وأكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة، أن المئات من السائحين يشاركون في برنامج زيارة الكنيسة ضمن برنامج «السيتي توز» الذي تنظمه شركات السياحة للسائحين للتعرف على معالم مدينة الغردقة وزيارة المساجد والكنائس الكبرى بالمدينة وأنه إقامة قداس باللغة الإنجليزية سيمكن الكثير من السائحين من أداء الصلوات بالإضافة إلى وجود عدد من السائحين من الجالية المصرية القبطية بالخارج تقضي إجازتها بالغردقة.

المصرى اليوم

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