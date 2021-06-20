6 ملايين لاجئ فلسطيني: مطالب بعودتهم إلي ديارهم وتعويضهم

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قالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة إن من حق اللاجئين العودة إلى ديارهم، وتمكينهم من ممتلكاتهم، والتعويض فهي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية بما في ذلك حقهم في تقرير المصير إلى جانب حق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، مشيرة إلى أن هناك نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوضع حد لمعاناة اللاجئين وتقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة والتعويض، وتطبيق القرارات ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 194بند 11.

وتابعت: لايزال أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعانون ويلات اللجوء، نتيجة تهجيرهم من ديارهم قسرا إبان نكبة عام 1948 التي قامت خلالها العصابات الصهيونية بارتكاب مجازر مروعه بحق المدنيين العزل وهدم اكثر من 532 قريه فلسطينية على رؤوس ساكنيها وتهجير اكثر من 750 الف فلسطيني مما اضطرهم للنزوح إما إلى داخل فلسطين أو خارجها.

وبلغت نسبة اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 45% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، منهم 28% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة .

وأضافت أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي المأساة الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ولا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة عن إنهاء مأساتهم وتنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها كل عام، وعلى وجه الخصوص القرار 194.