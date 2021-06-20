3 محافظين يتابعون بروتوكول منح أراضي للشباب بالوادي الجديد

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شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في الاجتماع الذي عُقد خلال الفيديو كونفرانس مع محافظي الوادي الجديد والمنوفية لتنفيذ البروتوكول الموقع بين المحافظة ومحافظتي الوادي الجديد والمنوفية، لاستخدام مساحات من أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة لصالح أهالي «كفر الشيخ والغربية والمنوفية».

كما تفقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، المواقع والأراضي والمنازل المعدة للراغبين في الحصول على مساحات أراضي قابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ.

وبدأت زيارة عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ،لمحافظة كفر الشيخ ،باستقبال رسمي من حنان مجدي، نائب محافظ الوادي، والوفد المرافق له في مطار الوادي الجديد، أعقبها تفقد نائب محافظ كفر الشيخ، ونائب محافظ الوادي الجديد ،للمساحات المقترح استغلالها والمنازل والمرافق والخدمات بتلك المناطق، رافقه خلالها على ابو احمد وعبدالحميد الدمرادش، عضوا مجلس النواب. الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة ،والدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة.

وعقب الجولة التفقدية ومن خلال الفيديو كونفرانس شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد،واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، في الاجتماع الذي عُقد بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ووالوفد المرافق له، وحنان مجدي، نائب المحافظ ،و محمد موسى نائب محافظ المنوفية، لمناقشة تنفيذ البروتوكولات التي وقعها الأسبوع الماضي، المحافظون الثلاثة «كفر الشيخ المنوفية والغربية» مع محافظ الوادي الجديد، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وشهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لاستخدام مساحات أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ، ضمن 3 محافظات «كفر الشيخ والغربية والمنوفية».

وأكد نائب محافظ كفر الشيخ، أنه تفقد الأراضي القابلة للزراعة التي سيتملكها أبناء محافظة كفر الشيخ، والمواقع كاملة المرافق كما تفقد عدد من المنازل المجهزة ،برفقة حنان نائب محافظ الوادي الجديد ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية.

وقال إنه سيتم الإعلان عن الشروط الواجب توفرها استفادة ب ال5 أفدنة والمنزل الذي سيتسلمه الشباب من المستفيدين، مؤكداً أنها فرصة لتوفير فرصة عمل والإقامة بموقع يضم كل المرافق والخدمات اللازمة للمعيشة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يثمن اتجاه العديد من أبناء المحافظة للاستزراع، وهناك نماذج متميزة من أبناء المحافظة بعدد من المحافظات، تبنوا مشروعات زراعية ناجحة، مؤكداً أن توقيع البروتوكولات تنفيذاً للتوجه العام للدولة من أجل الخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكاني الكبير الذي تشهده، والتي أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية.

وجاء توقيع عقد البروتوكولات نظراً لتوجيهات الدولة بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعي لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات، مما يسمح لها بالتمدد العمراني، كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح؛ للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.

وبموجب البروتوكولات، ستقوم محافظات«كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية» بتحديد منسق عام من كل محافظة للتنسيق مع محافظة الوادي الجديد، فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب المشاركة في اللجان المشتركة والتنسيقية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع، أو دراسة أي معوقات واقتراح التوصيات لعرضها على السلطة المختصة، كما ستلتزم هذه المحافظات باستكمال تجهيز تشطيبات المنازل المُسلمة من محافظة الوادي الجديد لتكون صالحة للسكن.