أخبار عاجلة

وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة العلمين لعمل برامج مشتركة (صور) -
الثانوية العامة .. 20 ألف طالب «أدبي» يؤدون امتحان اللغة العربية في الإسكندرية -
«زي النهارده».. اليوم العالمي للسكان 11 يوليو 2000 -
«زي النهارده».. وفاة الإمبراطورة أوجيني 11 يوليو 1920 -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب سلامة أحمد سلامة 11 يوليو 2012 -
الأسير المحرر ثائر شعفوط يصل إلى الأردن -
أميركا تعود إلى "دائرة الخطر" مع كورونا.. كارثة على الطريق -
وزير صحة بريطانيا يحذّر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص -
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً -
كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أهداف شاكيري لا تكفي.. سويسرا تفقد الصعود رغم هزيمة تركيا

Print
أهداف شاكيري لا تكفي.. سويسرا تفقد الصعود رغم هزيمة تركيا أهداف شاكيري لا تكفي.. سويسرا تفقد الصعود رغم هزيمة تركيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن منتخب سويسرا من الفوز على منافسه تركيا بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

شهد اللقاء تألق كبير من اللاعب شاكيري الذي سجل هدفين لمنتخب بلاده في الدقائق 26 و68 فيما جاء الهدف الثالث عن طريق هاريس سيفوريتش في الدقيقة السادسة، وأحرز اللاعب عرفان قهوجي هدف منتخب تركيا الوحيد في الدقيقة 62.

وكان المنتخب السويسري بحاجة لمزيد من الأهداف من أجل الحصول على المقعد الثاني في المجموعة، والذي ذهب بمنتخب ويلز بفضل عامل الأهداف.

وأصبح الترتيب النهائي للمجموعة الأولى كالتالي:

إيطاليا 9 نقاط

ويلز 4 نقاط

سويسرا 4 نقاط

تركيا بدون نقاط

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

انضمام ناصر ماهر وبيكهام لتدريبات المنتخب الأولمبي

انضمام ناصر ماهر وبيكهام لتدريبات المنتخب الأولمبي