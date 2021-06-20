أهداف شاكيري لا تكفي.. سويسرا تفقد الصعود رغم هزيمة تركيا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن منتخب سويسرا من الفوز على منافسه تركيا بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

شهد اللقاء تألق كبير من اللاعب شاكيري الذي سجل هدفين لمنتخب بلاده في الدقائق 26 و68 فيما جاء الهدف الثالث عن طريق هاريس سيفوريتش في الدقيقة السادسة، وأحرز اللاعب عرفان قهوجي هدف منتخب تركيا الوحيد في الدقيقة 62.

وكان المنتخب السويسري بحاجة لمزيد من الأهداف من أجل الحصول على المقعد الثاني في المجموعة، والذي ذهب بمنتخب ويلز بفضل عامل الأهداف.

وأصبح الترتيب النهائي للمجموعة الأولى كالتالي:

إيطاليا 9 نقاط

ويلز 4 نقاط

سويسرا 4 نقاط

تركيا بدون نقاط