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عودة رباعي سموحة أمام الإسماعيلي

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عودة رباعي سموحة أمام الإسماعيلي عودة رباعي سموحة أمام الإسماعيلي

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خدمات رباعي الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسوف يستعيد الفريق السكندري خدمات الثلاثي شريف رضا ورجب نبيل ومحمود البدري، خلال مباراة الإسماعيلي، بعد إنتهاء إيقافهم، وهو ما أبعدهم عن الفريق في مواجهة بيراميدز الأخيرة، والتي فاز بها بثلاثية نظيفة.

كما يعود لصفوف الفريق الظهير الأيمن السودان أطهر الطاهر، بعد وصوله إلى القاهرة، عقب مشاركته مع منتخب بلاده أمام زامبيا.

يٌُذكر أن سموحة سوف يلتقي مع الإسماعيلي الأحد المقبل، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.

المصرى اليوم

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