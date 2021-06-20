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أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع

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أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع

أعرب محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان الزمالك أعلن عن تجديد عقد الونش بشكل رسمي حتى عام ٢٠٢٥، وتعديل القيمة المالية في عقد اللاعب ومساواته مع الفئة الأولى من اللاعبين.

وكتب الونش، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «اربع سنوات جديدة رفقة نادي الزمالك العظيم.. أعلن بمنتهى الفخر والسعادة تجديد تعاقدي رسميا مع الزمالك حتى عام ٢٠٢٥».

وأضاف: «أشكر من كل قلبي جمهور الزمالك الغالي على دعمه وحبه ومساندته لي وأتطلع إلى المزيد من النجاحات معا الفترة القادمة.. كما أشكر وبشدة كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره النادي وكابتن حسين السيد وكابتن فاروق جعفر وأعضاء مجلس الإدارة على كل مجهوداتهم.. زملكاوي دائما وأبدًا».

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة المقاصة، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

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