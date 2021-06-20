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إيطاليا تهزم ويلز وتصطحبها إلى الدور الثاني

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إيطاليا تهزم ويلز وتصطحبها إلى الدور الثاني إيطاليا تهزم ويلز وتصطحبها إلى الدور الثاني

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تمكن منتخب إيطاليا من مواصلة عروضة القوية في يورو 2020 بالفوز على ويلز بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسيطر أصحاب القميص الأزرق على الكرة خلال معظم أوقات المباراة وهو ما أسفر عن هدف مميز بأقدام اللاعب ماتيو بيسينا في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وصعدت ويلز إلى الدور الثاني رفقة إيطاليا بفضل عامل فارق الأهداف عن سويسرا صاحبة نفس الرصيد من النقاط.

وبذلك يكون الترتيب النهائي للمجموعة الأولى كالتالي:

إيطاليا 9 نقاط

ويلز 4 نقاط

سويسرا 4 نقاط

تركيا بدون نقاط

المصرى اليوم

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