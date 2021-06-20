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الخارجية: تدين استهداف ميليشيا الحوثي مناطق مدنية في بطائرات مفخخة

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الخارجية: مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مناطق مدنية في السعودية بطائرات مفخخة الخارجية: تدين استهداف ميليشيا الحوثي مناطق مدنية في بطائرات مفخخة

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أعربت اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن مصر تؤكد مُجددًا على وقوفها بجانب الشقيقة السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.

المصرى اليوم

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