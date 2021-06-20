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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن بلاده ترى تصريحات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بشأن استعداده للحوار والمواجهة على حد سواء مع أمريكا «إشارة مثيرة للاهتمام».

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة «إيه بي سي نيوز»: سننتظر لنرى ما إذا كان سيتبعها أي نوع من الاتصالات المباشرة معنا حول مسار محتمل للمضي قدمًا.

ودعا الزعيم الكوري الشمالي إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العسكرية المركزية.

ودعت الصين يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مراعاة قضايا كوريا الشمالية في سياسة أمريكا تجاهها، بعدما أعلن زعيمها، أنه مستعد للدبلوماسية أو للصراع.