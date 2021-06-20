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البحث عن حنين حسام في 3 مناطق لتنفيذ حكم سجنها 10 سنوات (صور)

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كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، بان قوات تنفيذ الأحكام في محافظتي «القاهرة» والجيزة«انطلقت للبحث على حنين حسام فتاة التيك توك بعد صدور الحكم عليها في جلسة الأحد بالسجن لمدة 10 سنوات سجن وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر.

وقالت المصادر إنه جاري البحث عن حنين حسام في عدد كبير من الأماكن التي تتردد عليها منها 6 أكتوبر والتجمع الخامس مؤكدا بانها مازالت داخلي حدود القاهرة الكبرى وجاري ضبطها لتنفيذ الحكم عليها بالسجن.

حنين حسام ومودة الأدهم - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، صباح اليوم الأحد حكمًا على حنين حسان بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وكما قررت الحكم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أيضا مودة الأدهم فتاة التك توك مع مصادرة كل المضبوطات المستخدمة في التصوير مع إلزامهما بالمصاريف القضائية.

جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم فى قضية «الاتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

استقبلت مودة الأدهم حكم سجنها 6 سنوات في ببكاء وصراخ بشكل مستمر وقالت أخرجوني من هنا، وكانت النيابة العامة قد إحالة حنين حسام ومودة الأدهم فتيات التك توك وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الإتجار في البشر من خلال استغلال الأطفال لم يبلغوا الـ 18 سنة، في صناعة فيديوهات خادشه للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم فى قضية «الاتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

وجهت النيابة العامة للمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم فتيات التيك توك وآخرين تهم الاعتداء على قيم المجتمع ومبادئ الأسرة المصرية في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جرائمهم كما تم تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة بنشر فيديوهات تحرض المواطنين على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.

جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم فى قضية «الاتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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