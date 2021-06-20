بتوجيه من أمين منطقة الرياض.. حملة مكثفة لإزالة المطبات غير النظامية

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بتوجيه من الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أطلقت الأمانة حملة ميدانية مكثفة لإزالة المطبات الصناعية غير النظامية في أنحاء العاصمة كافة؛ وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الطرق، وتحسين تجربة تنقُّل السكان داخل أرجاء المدينة.

وتتعرف الفِرق الميدانية في أمانة منطقة الرياض على المطبات غير النظامية من خلال مطابقة موقع المطب مع الخرائط المعتمدة لدى الأمانة، والصادرة من إدارة هندسة المرور، في الوقت الذي تباشر فيه بلاغات السكان المتصلة بالمطبات العشوائية، وتباشر أعمال إزالتها، وإعادة السفلتة؛ ليستعيد الطريق انسيابيته في الحركة المرورية.

وحدَّدت الأمانة أبرز سمات المطبات غير النظامية، منها عدم مطابقتها لمستويات الارتفاع والانخفاض المحددة نظامًا، ووضع المطب في موقع لا يتناسب مع المعايير المطبقة، إلى جانب استخدام مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة عند إنشائه.

وبيّنت أمانة الرياض أن حملتها المكثفة مستمرة طوال العام، مشددة على ضرورة تقيُّد الجميع بالأنظمة والتعليمات، وعدم استحداث أي مطبات عشوائية من شأنها إعاقة سير المركبات والإضرار بها، والتأثير المباشر على جودة وكفاءة الطرق التي يتم تنفيذها وفق مواصفات ومعايير محددة.

وتأتي حملة إزالة المطبات غير النظامية متماشية مع البرامج والمشاريع التي تنفذها أمانة منطقة الرياض بهدف تطوير الطرق، واستدامتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات سهولة التنقل داخل المدينة، ورفع مستوى السلامة المرورية فيها حفاظًا على سلامة سالكيها وراحتهم.