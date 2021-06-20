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السيسى لوزيرة خارجية ليبيا: إحنا معاكم وستجدون من كل الخير

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السيسى لوزيرة خارجية ليبيا: إحنا معاكم وستجدون من مصر كل الخير السيسى لوزيرة خارجية ليبيا: إحنا معاكم وستجدون من كل الخير

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وجه الرئيس عبدالفتاح كل التحية والتقدير والاحترام لـ نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، على مواقفها الوطنية تجاه بلدها، مؤكدًا أن تعتبر ليبيا أمنًا قوميًا لها.

وأضاف السيسي خلال عرضه السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن مصر حريصة على استكمال المسار السياسى في ليبيا لينتهى بانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الليبية الحرة بعيدا عن الميليشيات والمرتزقة.

وأشار إلى أن مواقف مصر ثابتة بشأن وحدة الأراضى الليبية وسيادة وإرادة الشعب الليبى في اختيار قيادته وعدم التدخل في شؤون ليبيا.

ودعا وزيرة الخارحية الليبية إلى الاستمرار في مواقفها الوطنية ولا تخشى في الله لومة لائم أبدًا، مضيفًا: «إحنا معاكم وستجدوا من مصر كل الدعم وكل الخير».

المصرى اليوم

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