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إيران تعلن عن إغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارئ

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إيران تعلن عن إغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارئ إيران تعلن عن إغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارئ

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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن قرار إغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارئ.

وقال المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الحكومية الإيرانية، غلام على رخشانيمهر، إن «إغلاق محطة بوشهر بدأ أمس، وسيستمر ما بين 3 إلى 4 أيام، مشيرًا إلى إمكانية حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

ويعتبر التصريح بالإغلاق لمنشأة نووية هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.

وكان المسؤول النووي محمود جعفري قد ذكر في مارس الماضي أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.

المصرى اليوم

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