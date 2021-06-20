وزير البترول ومحافظ الجيزة يفتتحان محطتين لتموين السيارات بالغاز (صور)

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افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، بحضور النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس- شيل اوت) طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، كما تفقد الملا المحطة الجديدة (غازتك -شيل أوت)، والجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تأتي المحطتان الجديدتان لخدمة مرتادي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي على جانبيه من مستخدمي الغاز الطبيعي بالسيارات، علاوة على كونهما نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال استثمار محطات شيل أوت للوقود السائل في إقامة محطات للتموين بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف أنواع الوقود.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال الافتتاح أن مشروعات اقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى في توسع مستمر بمختلف المحافظات تنفيذا للمشروع القومي في إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، مشيرا إلى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والبدء في إقامتها خارج نطاق المدن يأتى تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والاقبال عليها واسهاماً في التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة.

وأوضح الملا أن الفترة الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة تباعاً في إطار برنامج الوزارة الطموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هناك نحو 340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً علاوة على نحو 450 محطة جار انشائها لتدخل الخدمة تباعا خلال الشهور القليلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى التعاقد على10 محطات متنقلة بعد تشغيل الأولى الشهر الماضى لتقديم خدمة التموين بالغاز للسيارات على الطرق السريعة، وكذلك في المناطق التي لا تتوفر بها الخدمة حاليًا.

واكد ان المبادرات الحالية تمثل فرصة متميزة للمواطن للاستفادة من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة للتحول للاستخدام الغاز الطبيعى للسيارات وهو ما تقدمه المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات التي تشهد تعاونا بين وزارات البترول والمالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى في سبيل تحقيق اكبر استفادة للمواطن لإحلال سيارته بسيارة جديدة تستخدم الغاز، علاوة على برامج التقسيط والتيسيرات التي تقدمها شركات الغاز الطبيعى للسيارات للراغبين في تحويل سياراتهم من خلال مراكز التحويل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المصرية، مشيراً إلى أن المشروع له تأثير إيجابى على الميزان التجارى للدولة، فضلاً عن مزاياه البيئية، موضحاً أن التوسع في تنفيذ شبكات طرق نموذجية احدثت نقلة نوعية وساهمت بإيجابية في ترشيد جانب من استهلاك الوقود ويدعم ذلك ما تعمل عليه الدولة من مشروعات عملاقة تدشن لاستخدام وسائل النقل الجماعية الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل لتتكامل كل هذه الجهود سوياً في تحقيق ادارة رشيدة واستغلال امثل لموارد الوقود .

وأكد الملا اهمية التعاون الحالي مع شركة شيل اوت للاسراع بتنفيذ المحطات الجديدة للغاز الطبيعى للسيارات من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل بما يعد نموذجا ناجحا للتكامل في تقديم خدمة متميزة ومتكاملة للمواطن، وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون وتضافر الجهود مع محافظة الجيزة للإسراع بإنجاز مشروعات الغاز الطبيعى للسيارات والمنازل وتذليل كافة الاجراءات مؤكدا ان برنامج الوزارة يستهدف انشاء 92 محطة جديدة لغاز السيارات بالمحافظة لتلبية الطلب على الخدمة .

من جانبه أعرب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن تقديره لجهود وزارة البترول ودورها الحيوى في سرعة نشر استخدامات الغاز الطبيعى بالمحافظة من خلال المشروعات التي تغطى مختلف ارجائها مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساندة لشركات الغاز الطبيعى للسيارات من خلال سرعة انهاء الاجراءات لإقامة محطات تموين وتحويل السيارات بالغاز لتلبية الطلب الكبير من قاطنى المحافظة في ضوء ارتفاع أعداد السيارات.

ومن جانبه اشار اللواء مجدى انور رئيس الشركة الوطنية للطرق إلى ان محطات شيل اوت تقدم خدماتها للمواطن من خلال 56 محطة وجارٍ الاعداد لتشغيل 12 محطة جديدة ومستهدف زيادة اجمالى المحطات بنهاية العام إلى ما يقرب من 100 محطة، وتساهم من خلال شراكتها الحالية مع شركات قطاع البترول في سرعة إنجاز المبادرة القومية، معربا عن تقديره لوزارة البترول والوزير المهندس طارق الملا على تضافر الجهود وتكاملها بين الجانبين وسرعة التنسيق لتحقيق خطط الدولة.

وقام المهندس حسانين محمد، رئيس شركة كارجاس، بشرح حول المحطة الجديدة المقامة على مساحة 600 متر مربع وتضم 12 نقطة تموين لخدمة 1300 سيارة يوميا بطاقة تشغيلية 1800 متر مكعب من الغاز في الساعة موضحا ان المحطة مؤهلة لمضاعفة نقاط التموين بها مستقبلا إلى 24 نقطة لخدمة ما يزيد عن 3 آلاف سيارة يوميا.

ثم انتقل الملا ومرافقوه لتفقد أعمال تجهيز محطة غازتك الجديدة الجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، واستمع لشرح من المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك موضحا ان المحطة مؤهلة لتموين ٨٠٠ سيارة يوميا بطاقة تشغيل 750 مترًا مكعبًا من خلال ٨ نقاط شحن، وتتميز بالتصميم المتطور الموفر للمساحة ومراعاة اعلي درجات الأمان، مضيفا ان المحطة هي الرابعة من نوعها ضمن شراكة غازتك وشيل اوت بعد محطات اكتوبر والقاهرة الجديدة والإسماعيلية.