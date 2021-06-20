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وزير التعليم يلتقي أولياء أمور مدارس النيل: المشروع يحظى برعاية واهتمام الرئيس

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التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، أولياء أمور طلاب مدارس النيل؛ لمناقشة ملف مدارس النيل وخطة الوزارة لتطويرها.

وأكد شوقي أن مدارس النيل تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح ، والذي يؤكد دومًا ضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتفاع بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا عال الجودة، بمصروفات مدعمة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.

وتتيح مدارس النيل، والتي يبلغ عددها 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، مشروع مدارس النيل، والتي يبلغ أعداد الطلاب فيها على مستوى الجمهورية 7373 طالبًا للعام الدراسي 2020/ 2021 بمختلف المراحل الدراسية، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمدارس النيل، اشتمل على تعميم الشاشات الذكية، والحواسب ومعمل تكنولوجيا المعلومات.

كما أوضح الوزير أن أولياء أمور الطلاب هم شركاء النجاح ولتفعيل التواصل سيتم إنشاء بريد إلكتروني لكل مدرسة لتلقي الاستفسارات حفاظًا على المصلحة العامة للطلاب، وسير العملية التعليمية بمدارس النيل.

واستمع الوزير إلى عدد من استفسارات أولياء الأمور بخصوص مدارس النيل، حيث أكد الدكتور طارق شوقي أن قيادات الوزارة المعنية بمدارس النيل يبذلون جهدًا كبيرًا لتطوير المدارس والتوسع في إنشاء العديد منها.

حضر الاجتماع العميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة، و حمدي المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة أماني الفار المدير التنفيذي لمؤسسة للإدارة التعليمية، وسلافة جويلي المدير الأكاديمي لمدارس النيل، ومديري مدارس النيل، وعدد من أولياء أمور الطلاب، وأعضاء مجلس أمناء مدارس النيل.

وزير التعليم يلتقي أولياء أمور مدارس النيل: المشروع يحظي برعاية واهتمام الرئيس
وزير التعليم يلتقي أولياء أمور مدارس النيل: المشروع يحظي برعاية واهتمام الرئيس
وزير التعليم يلتقي أولياء أمور مدارس النيل: المشروع يحظي برعاية واهتمام الرئيس
وزير التعليم يلتقي أولياء أمور مدارس النيل: المشروع يحظي برعاية واهتمام الرئيس

المصرى اليوم

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