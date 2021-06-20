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كارتيرون يطالب لاعبو بالفوز علي المقاصة 

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كارتيرون يطالب لاعبو الزمالك بالفوز علي مصر المقاصة  كارتيرون يطالب لاعبو بالفوز علي المقاصة 

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على عقد جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون وذلك قبل بدء المران مساء اليوم الأحد، من أجل منحهم بعض التعليمات وكذلك الحديث عن المباراة المقبلة.

وطالب كارتيرون خلال الجلسة التي استمرت عدة دقائق اللاعبين بالفوز بمباراة المقاصة المقبلة في كأس مصر للتقدم نحو الهدف المنشود وهو حصد اللقب واستعادته من جديد.

وشرح المدرب الفرنسي للاعبي الزمالك، خطة مران اليوم وغدا وبعض الجمل التكتيكية لتنفيذها في المران والتدرب عليها قبل مواجهة المقاصة.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس مصر على السويس الجديد.

المصرى اليوم

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