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مران .. تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بإشراف أوليفيرا

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مران الزمالك .. تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بإشراف أوليفيرا مران .. تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بإشراف أوليفيرا

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خاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي ، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا.

وحرص أوليفيرا على تنويع تدريبات الحراس الأربعة للفريق، وذلك على كيفية التعامل مع الكرات العالية والكرات الأرضية السريعة.

كما قام أوليفيرا بتدريب حراس الزمالك، على التصدي للكرات من مناطق قريبة من المرمى بأكثر من كرة سريعة لزيادة رد فعل الحراس.

وشهد المران تألق رباعي الزمالك حيث نالوا جميعا إشادة المدرب البرازيلي.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس على السويس الجديد.

المصرى اليوم

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