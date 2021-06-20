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خاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا.

وحرص أوليفيرا على تنويع تدريبات الحراس الأربعة للفريق، وذلك على كيفية التعامل مع الكرات العالية والكرات الأرضية السريعة.

كما قام أوليفيرا بتدريب حراس الزمالك، على التصدي للكرات من مناطق قريبة من المرمى بأكثر من كرة سريعة لزيادة رد فعل الحراس.

وشهد المران تألق رباعي الزمالك حيث نالوا جميعا إشادة المدرب البرازيلي.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس مصر على ستاد السويس الجديد.