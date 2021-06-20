أخبار عاجلة

وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة العلمين لعمل برامج مشتركة (صور) -
الثانوية العامة .. 20 ألف طالب «أدبي» يؤدون امتحان اللغة العربية في الإسكندرية -
«زي النهارده».. اليوم العالمي للسكان 11 يوليو 2000 -
«زي النهارده».. وفاة الإمبراطورة أوجيني 11 يوليو 1920 -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب سلامة أحمد سلامة 11 يوليو 2012 -
الأسير المحرر ثائر شعفوط يصل إلى الأردن -
أميركا تعود إلى "دائرة الخطر" مع كورونا.. كارثة على الطريق -
وزير صحة بريطانيا يحذّر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص -
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً -
كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد الأوروبي: جوهر أزمة اللبنانية يكمن في التناحر على السلطة

Print
الاتحاد الأوروبي: جوهر أزمة الحكومة اللبنانية يكمن في التناحر على السلطة الاتحاد الأوروبي: جوهر أزمة اللبنانية يكمن في التناحر على السلطة
"بوريل" طالب كل الأطراف بتنحية الخلافات تجنباً لانهيار مالي كامل

الاتحاد الأوروبي: جوهر أزمة الحكومة اللبنانية يكمن في التناحر على السلطة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأحد): "إن جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة"، وطالبهم بتنحية خلافاتهم جانباً، وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات.

وكشف "بوريل" في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أنه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها، وفقاً لـ"رويترز".

وشدد المسؤول الأوروبي على أن البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة، فأي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام وإلا سيكون مصيرها الغرق.

وبين "بوريل" لمجموعة من الصحفيين قبل مغادرة بيروت أن المشكلة تكمن في وجود تشاحن من أجل توزيع السلطة، وهناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة.

وأضاف أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية، وسلطة حقيقية؛ لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها، والتي قدمت خطة إصلاح مالي سليمة، لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي