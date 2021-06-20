أخبار عاجلة

وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة العلمين لعمل برامج مشتركة (صور) -
الثانوية العامة .. 20 ألف طالب «أدبي» يؤدون امتحان اللغة العربية في الإسكندرية -
«زي النهارده».. اليوم العالمي للسكان 11 يوليو 2000 -
«زي النهارده».. وفاة الإمبراطورة أوجيني 11 يوليو 1920 -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب سلامة أحمد سلامة 11 يوليو 2012 -
الأسير المحرر ثائر شعفوط يصل إلى الأردن -
أميركا تعود إلى "دائرة الخطر" مع كورونا.. كارثة على الطريق -
وزير صحة بريطانيا يحذّر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص -
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً -
كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفرق الرقابية بالرياض تكثف جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت بقرار منع العمل تحت الشمس

Print
الفرق الرقابية بالرياض تكثف جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت بقرار منع العمل تحت الشمس الفرق الرقابية بالرياض تكثف جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت بقرار منع العمل تحت الشمس
"الحربي": القرار يأتي في إطار حرص "وزارة الموارد البشرية" على سلامة العاملين وصحتهم

الفرق الرقابية بالرياض تكثف جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت بقرار منع العمل تحت الشمس

قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي: إن الفرق الرقابية التابعة للفرع تواصل تكثيف جولاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي بدأ من يوم الثلاثاء الماضي 5 ذي القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سلامة العاملين وصحتهم، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أميركا تعود إلى "دائرة الخطر" مع كورونا.. كارثة على الطريق

أميركا تعود إلى "دائرة الخطر" مع كورونا.. كارثة على الطريق

وزير صحة بريطانيا يحذّر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص

وزير صحة بريطانيا يحذّر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص

"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة