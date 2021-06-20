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تحتفل شبكة البرنامج العام بذكري ثورة 30 يونيو بإذاعة فترات حوارية مفتوحة بهذه المناسبة تحت عنوان «30 يونيو.. ثورة البقاء والبناء».

ويتم اذاعة انجازات ثورة 30 يونيو، من خلال قراءة عامة من واقع كلمة الرئيس السيسي بهذه المناسبة ومن واقع الصحافة ومن خلال مداخلات مع فنانين وكتاب ومفكرين.

وفي فترة الظهيرة يتم تطويع فترة القاهرة اونلاين لهذه المناسبة تتناول الفترة مشروع تكافل وكرامة احد منجزات ثورة 30 يونيو والمبادرات الرئاسية المختلفة من اجل المصريين.

وفي فترة المساء، يتم بث اهتمام الثورة بذوي القدرات الخاصة وبالشباب والمرأة.

وفي برنامج حديث الصباح سيكون بعنوان بناء الأوطان لفضيلة الشيخ على محفوظ من علماء وزارة الأوقاف.

وفي برنامج دعوة امل سيكون موضوع الحلقة حول بناء الأوطان واثر ذلك على المجتمع والرؤية التي يحملها هذا المفهوم نحو المستقبل ضيف الحلقة فضيلة الدكتور السيد الديب الأستاذ بجامعة الازهر، وبرنامج لؤلؤة من السنه سيكون موضوع الحلقة البر بالاوطان.

وفي برنامج «رأي الدين» يدور حول معني الانتماء ومايجب علينا حتي نكون من المنتمين حقًا للأوطان وضيف الحلقة الدكتور عطية لاشين، الأستاذ بجامعة الأزهر.

و برنامج مصر في أرقام عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المشروعات والبنية التحتية بالأرقام.

و برنامج أحلام وطن يتناول إنجازات الدولة المصرية في سبع سنوات وما هو المستهدف خلال الفترة المقبلة.

الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة في يوم الأربعاء 30 يونيو سوف يتم عمل تقارير وتحقيقات عن إنجازات الدولة المصرية وما تحقق على ارض الواقع.

وفي السهرة يتم بث برنامج نجوم في سماء المحروسة، سهرة أخرى بعنوان عبقرية مصر، وقطرات الندي، وزهور من بستان الحكمة، وحكايات أدبية وسهرة أخرى بعنوان صوت الشباب سهرة خاصة حول ثورة يونيو، على إذاعة الكبار، وفترة مفتوحة بعنوان العبور إلى المستقبل ومناقشة كيفية ان هذه المناسبة كانت بمثابة عبور جديد وإنجاز جديد لكل المصريين واضافة جديدة في تاريخ مصر وتستضيف د محمد امين رئيس تحرير دار المعارف.

وفترة مفتوحة بعنوان كلمة شعب أو الشعب قال كلمته تتناول الدور المحوري الذي لعبه الشعب المصري في تايد القيادة السياسية ومباركتها من اجل رفعة مصر وعمل لقاءات مع بعض السياسيين والصحفيين والسفراء وتستضيف الكاتب الصحفي أحمد البلك نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر والحديث حول إنجازات ثورة 30 يونيو وتستضيف نجوي خليل وزيرة التضامن الأسبق.