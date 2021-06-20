تقديم الخدمة الطبية لـ14 ألف سيدة ضمن المرحلة الثانية لحملة «حقك تنظمي» بالشرقية

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أنطلقت فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، وذلك في ٩ إدارات صحية بنطاق المحافظة، ضمن المرحلة الثانية وهي إدارات «الصالحية الجديدة، فاقوس، أولاد صقر، أبوكبير، صان الحجر، الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، أبوحماد»، وتستمر فعاليات الحملة لمدة ٥ أيام متتالية في الفترة من ٢٠ وحتي ٢٤ يونيو الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، ضمن المرحلة الثانية، قدمت اليوم الخدمة الطبية لعدد ١٤٠٤٨ منتفعة في يومها الأول، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم إلى ٧٣٦٧١ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، من خلال الفرق الطبية المدربة على أعمال الحملة، بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٦٢ عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، يتم تقديم خدمة الأخصائي بهما، وعدد ١٥ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من ٢٩٠ طبيب، و٤٠٤ ممرضة، و٥٣٦ رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولي من حملة حقك تنظمي، أنطلقت بمحافظة الشرقية، يوم الأحد الماضي، وأستمرت لمدة ٥ أيام، في ١٠ إدارات صحية أخرى، قدمت خلالها الخدمة لعدد ٥٩٦٢٣ منتفعة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.