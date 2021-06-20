أخبار عاجلة

الأسير المحرر ثائر شعفوط يصل إلى الأردن -
أميركا تعود إلى "دائرة الخطر" مع كورونا.. كارثة على الطريق -
وزير صحة بريطانيا يحذّر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص -
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً -
كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة -
مرض الكوليرا يفتك بـ 325 شخصاً في نيجيريا منذ بداية العام -
بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021 -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس -
«زي النهارده».. وفاة الإمام محمد عبده 11 يوليو 1905 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مران .. فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء

Print
مران الزمالك.. فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء مران .. فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تخصيص جزء من مران الفريق مساء اليوم الأحد، لتدريب اللاعبين على ركلات الجزاء.

وقام كارتيرون بوضع كل حارس من حراس ، في مرمى بواقع حارسين على مرميين في منتصف الملعب ومرميين في مكانهما الطبيعي على أطراف الملعب.. كما قسم اللاعبين إلى أربع مجموعات.

وسدد كل لاعب على كل مرمى لتكون حصيلة كل لاعب هي أربع تسديدات كمرحلة أولى ثم يتم تكرار الأمر.

وظهر الحراس الأربعة للزمالك في المجموعة الأولى بمستوى متميز، ونفس الأمر لعدد كبير من اللاعبين في مقدمتهم شيكابالا وأوباما وبن شرقي ومحمود علاء وزيزو.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس على السويس الجديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
100 جنيه زيادة وطن النترات بـ4600 جنيه.. سعر السماد في مصر الأحد 11 يوليو 2021

100 جنيه زيادة وطن النترات بـ4600 جنيه.. سعر السماد في مصر الأحد 11 يوليو 2021

طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021

طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو

تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو