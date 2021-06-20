التلفزيون الإيراني : إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية
أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش في محافظة ديالى شمال شرقي...
رصد تحالف حقوقي يمني أكثر من 12 ألف عملية تجنيد لأطفال، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال 7 سنوات. وأوضح...
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين،...
علقت وزارة الخارجية الأمريكية على فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية قائلة: «نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية...
اتبع رئيس إيران الجديد، إبراهيم رئيسي، المرتبط بجرائم إبادة، نهجا سياسيا وحيدا في أثناء حملته الانتخابية، وهو تأييده إحياء...
1000 طائرة وصاروخ حوثي يشهد على قوة الدفاعات السعودية
كشفت اعتداءات وهجمات الحوثي المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية الكفاءة العالمية لقوات الدفاعات الجوية السعودية،...
وضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يدفع حياته ومستقبل أجياله نتيجة للصمت الدولي على استمرار الاحتلال...