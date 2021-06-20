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"الرويلي" يشكر ولي العهد على تدشين 8 مشاريع سكنية لمنسوبي الدفاع

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"الرويلي" يشكر ولي العهد على تدشين 8 مشاريع سكنية لمنسوبي الدفاع "الرويلي" يشكر ولي العهد على تدشين 8 مشاريع سكنية لمنسوبي الدفاع
في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشاريع التنموية الجديدة

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه ونيابةً عن منسوبي القوات المسلحة الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة تدشينه اليوم ثمانية مشاريع سكنيّة وطبيّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشاريع التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخراً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

وأكد الفريق الرويلي أن تدشين المشاريع يأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها وزارة الدفاع بشكل خاص والمملكة بشكل عام في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين.

وعد المشاريع إحدى ثمار رؤية برنامج تطوير وزارة الدفاع ورؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، وتستهدف منسوبي وزارة الدفاع وعوائلهم.

وأضاف: "نعتز ونفتخر في وزارة الدفاع بهذه المشروعات الطموحة، ليحقق جميع منسوبي وزارة الدفاع تطلعات قيادتنا الرشيدة والارتقاء بالوطن إلى القمة في المجالات كافة، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة, وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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