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صحة الشرقية تعلن إجراء 5 حالات قسطرة قلبية بمستشفي الزقازيق العام

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صحة الشرقية تعلن إجراء 5 حالات قسطرة قلبية بمستشفي الزقازيق العام صحة الشرقية تعلن إجراء 5 حالات قسطرة قلبية بمستشفي الزقازيق العام

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج، أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء 5 حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح ، للانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن كاهل المريض المصري، وفي إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أنه تم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، تحت إشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية في بيان، الأحد، أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بلغ ٤٤٥ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفى، وأستاذ القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

المصرى اليوم

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