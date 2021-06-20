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مصادر: عدلي منصور يقضي إجازة الصيف في رأس البر.. وطلب تخفيف الحراسة (صور)

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مصادر: عدلي منصور يقضي إجازة الصيف في رأس البر.. وطلب تخفيف الحراسة (صور) مصادر: عدلي منصور يقضي إجازة الصيف في رأس البر.. وطلب تخفيف الحراسة (صور)

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قالت مصادر إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، يقضي إجازة الصيف في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن «منصور» طلب تخفيف حراسته الخاصة، ليستطيع الاستمتاع بالمصيف، مشيرة إلى أن المصطافين استقبلوه بحفاوة بالغة.

في سياق متصل، استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، المستشار عدلي منصور، معربة عن سعادتها بزيارته للمحافظة باعتباره «رمزًا وطنيًا يتميز بالحكمة البالغة، وكان له دورًا بارزًا وعظيمًا في أصعب المراحل التي مرت على طوال تاريخها».

زار المحافظ وبرفقته المستشار عدلى منصور لمدينة عزبة البرج، حيث استقلا مركبًا نيليًا، وزارا مكتبة مصر العامة بالمدينة، التي افتتحت مؤخرًا، بعد استكمال الأعمال بها، والتى كانت متوقفة منذ عدة سنوات.

وقاما بالتجول داخل أروقة المكتبة وأقسامها المختلفة من قاعات اطلاع للأطفال والكبار وتدريب حاسب آلي وقاعات ابحاث وانترنت وأنشطة ومؤتمرات.

وأشاد رئيس الجمهورية السابق بالمكتبة، ووصفها بـ«المنارة الوليدة» التي تضم كوكبة من الكتب في المجالات المختلفة.

وأهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المستشار عدلي منصور نسخة من كتاب «رحلة العمر» للسفير عبدالرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، وابن محافظة دمياط، وأحد سفراء مصر البارزين.

كما تفقدا المدينة الصديقة للنساء المُنفذة بمحيطها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، حيث تحدثت المحافظ عن المشروع وأهدافه التي تتمثل في إتاحة كافة الخدمات للسيدات وأطفالهن، وتوفير فرص تدريبية لهن وتسويق منتجاتهن بما يحقق التمكين الاقتصادى.

المصرى اليوم

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