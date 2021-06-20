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الإمارات تعيد التعليم في المدارس حضوريًا من العام المقبل بشروط

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الإمارات تعيد التعليم في المدارس حضوريًا من العام المقبل بشروط الإمارات تعيد التعليم في المدارس حضوريًا من العام المقبل بشروط

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عودة نظام التعليم حضوريًّا في المدارس الحكومية بدءًا من العام الدراسي المقبل مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونقلت صحيفة «البيان» إلى أنه سيتم وضع بروتوكول خاص بالعودة إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المحلية، وستعمل المؤسسة بالتعاون المباشر مع مديري المدارس نظرًا لدورهم المهم في تهيئة الأجواء المناسبة لرفع كفاءة المعلمين والإداريين وتدريبهم، من أجل ضمان تطبيق البروتوكول بالشكل الأمثل، لتشجيع الطلبة للعودة إلى المدارس.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم التعامل مع كل مدرسة بشكل منفصل وبناء على المعطيات الخاصة بها، دون التأثير على بقية منظومة التعليم الحكومي في الدولة، مع الإشارة إلى أنه سيتم إبقاء خيار التعلم عن بُعد متاحًا لولي الأمر في حال رغب في ذلك؛ علمًا بأنه سيتم تطبيق أعلى المعايير المتبعة لحماية الطلبة والمجتمع المدرسي عند العودة للمدارس.

المصرى اليوم

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