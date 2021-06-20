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منها «أحاسيس وبدون رقابة».. أبرز أفلام هاني جرجس فوزي

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توفي مساء اليوم الأحد، المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي، وشُيع جثمانه، بحضور أسرته وعدد من أصدقائه.

ويعتبر هاني جرجس فوزي من أكبر المنتجين في خلال فترة التسعينات، وكانت له العديد من الأعمال التي تثير الجدل بسبب جرأة افكارها ومشاهدها.

وترصد «المصري اليوم» أبرز الأعمال المثيرة للجدل للمنتج والمخرج الراحل هاني جرجس.

10) - صورة أرشيفية

1 منتج فيلم «الحلال والحرام» بطولة عادل الادهم وسهير رمزي عام 1985

2 منتج فيلم «سيدة القاهرة» بطولة يسرا وجميل راتب عام 1990

3 منتج فيلم «زوجه محرمه» بطولة سهير رمزي وفاروق الفيشاوي عام 1991

4 منتج فيلم «سوق النساء» بطولة شيريهان وحسين فهمي عام 1994

5 منتج فيلم «امراة فوق القمة» نادية الجندي وجمال عبدالناصر عام 1997

6 منتج فيلم «الكلام في الممنوع» نور الشريف عام 2000

7 منتج فيلم «قصاقيص العشاق» بطولة نبيلة عبيد حسين فهمي عام 2003

8 منتج فيلم «علاقات خاصة» بطولة يوسف حايك وسارة بسام عام 2006

9 منتج فيلم «بلد البنات» بطولة فرح يوسف وسمية الجويني عام 2008

10 منتج ومخرج فيلم «بدون رقابة» بطولة أحمد فهمي ودوللي شاهين عام 2009

وأخرج عدد من الاعمال التي اثارت جدل خلال وقت عرضها أبرزهم

1 فيلم «جرسونيرة» بطولة غادة عبدالرازق عام 2013

2 فيلم «احاسيس» بطولة باسم سمرة عام 2010

3 فيلم «بدون رقابة» بطولة أحمد فهمي ودوللي شاهين عام 2009

وتغيب الراحل عن السينما لما يزيد على 10 أعوام منذ تقديم فيلمه «بدون رقابة»، وأعلن عودته بمشروع رواية «خيانة صغرى»، لكنه لم يرَ النور.

المصرى اليوم

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