 لؤي السيد: «أحمد نوتردام» كُتب خصيصا للفنان رامز جلال

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كشف الكاتب والسيناريست الكوميدي لؤي السيد، كواليس فيلم «أحمد نوتردام» بطولة الفنان رامز جلال، مشيرًا إلى أن عمله مع الفنان رامز جلال يسوده الضحك والمرح فهو متعاون وسلس للغاية، وأن سبب تعاونه معه لمرات عديدة يرجع إلى حالة من التناغم الفني تجمعهما، فهما ثنائي فني يجمعهما تفاهم نتج عنه أشكال فنية مختلفة وجيدة.

وأوضح «السيد»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فيلم «أحمد نوتردام» كُتب خصيصا للفنان رامز جلال، وصعوبة العمل على مستوى الكتابة تكمن في أن أحداثه تدور في إطار رعب كوميدي فكتابة الشيء وعكسه ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، وشخصيات العمل جميعها مرهقة في كتابتها لأنني كسيناريست، وظيفتي تقتضي تحويل شخصيات مكتوبة على ورق إلى شخصيات من لحم ودم.

عن سبب تغيير اسم الفيلم، أشار إلى أن تغيير اسم الفيلم من «هيكل نظمي» إلى «أحمد نوتردام»، حيث أن اسم «هيكل نظمي» كان الأسم المبدئي للعمل لأنهم لم يستقروا على الأسم النهائي له، ثم وجدوا أن «أحمد نوتردام» أقرب بشكل كبير للشارع والجمهور، لافتًا إلى أن علاقة اسم العمل بمضمونه أن «أحمد نوتردام» أحد أبطال العمل الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والكوميديا حول مغامرة كوميدية لكشف لغز بشكل مرعب.